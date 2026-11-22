В Рязани задержали молодого спортсмена, выступающего в смешанных единоборствах. Информация об этом появилась 21 ноября в группе «Русская община | Рязань» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным дружинников, боец ММА публиковал в запрещённой соцсети ролики, которые стремительно набирали популярность. На кадрах житель Рязани, по словам представителей общины, вёл себя вызывающе, делал громкие заявления и добавлял в видео музыку, которую многие пользователи сочли оскорбительной.

Итогом активности спортсмена стало задержание. Как уточнили в «Русской общине», после беседы с оперативниками тон молодого человека резко изменился. Он публично принёс извинения.