Члены экипажа лайнера Odyssey, выполнявшего кругосветный круиз, пожаловались на тяжелые условия пребывания на борту лайнера, пишет Business Insider.

По данным издания, более 60 участников команды уже более трех недель не могут покинуть судно, арестованное у берегов Сингапура. При этом моряки остаются там, тогда как пассажиры уже высадились в Камбодже.

«Жизнь на борту — это ад», — заявил один из собеседников BI.

Другой член экипажа назвал происходящее «настоящей пыткой», отметив, что все хотят вернуться домой.

Авторы материала отметили, что морякам приходится терпеть жару в каютах. Они также не уверены, когда смогут покинуть судно, поскольку эвакуация постоянно откладывается. Возможность ее проведения зависит от решения сингапурских властей.

Кроме того, частые сбои в работе интернета мешают им поддерживать связь с семьями. Один из сотрудников также сообщил о том, что работа прачечной приостановлена, а бар для экипажа закрыли.