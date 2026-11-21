В муниципальном культурном центре Рязани состоялся масштабный концерт, приуроченный к 20-летию Рязанского молодёжного хора. Юбилейное выступление стало значимым событием в культурной жизни города и собрало многочисленных любителей музыки.

Концертная программа поразила слушателей разнообразием жанров и эпох. В первом отделении коллектив представил классические произведения отечественных и зарубежных композиторов, продемонстрировав высокий уровень вокального мастерства. Второе отделение стало настоящим праздником современной музыки: яркие и живые композиции нашли искренний отклик в сердцах зрителей.

Программа вечера в полной мере отразила масштаб коллектива, его богатую историю и неугасающую творческую энергию. Юбилейный концерт стал не только подведением итогов двадцатилетнего пути, но и ярким подтверждением того, что хор продолжает активно развиваться и дарить радость своим слушателям.