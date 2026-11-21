Музыкальный критик Сергей Соседов мог владеть двумя квартирами в Москве. Информацию о недвижимости раскрыли предпринимательница Александра Рашель и подруга критика Олеся Сазыкина в программе Андрея Малахова. Об этом сообщает ИС «Вести».

По словам Рашель, одну из квартир площадью 90 квадратных метров Соседов приобрёл непосредственно у неё. Предпринимательница утверждает, что продала жильё критику значительно дешевле его нынешней рыночной стоимости.

«Я ему отдала по такой мизерной цене. Поверьте мне на слово, она сейчас стоит под 30 миллионов», — заявила Рашель.

О второй квартире рассказала Олеся Сазыкина. По её словам, Соседов однажды поделился, что приобрёл недвижимость ещё на этапе строительства, когда дом находился на стадии котлована.

Как утверждает подруга критика, покупка состоялась после того, как тот потерял прежние накопления и начал заново зарабатывать. Точный район Москвы Соседов ей не назвал.

Позже Сазыкина сообщила, что стоимость одной из квартир погибшего критика может составлять от 75 миллионов рублей.