Жительница региона обратилась к прокурору области Дмитрию Коданёву с жалобой на гибель супруга в результате несчастного случая на производстве. Об этом сообщает надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, мужчина работал на промышленном предприятии. В начале октября 2025 года он получил ожоги при воспламенении газоопасной смеси, после чего упал с высоты около шести метров. От полученных травм он скончался.

Расследование показало, что причиной трагедии стали неудовлетворительная организация работ и отсутствие контроля со стороны руководства. По данному факту проводилась процессуальная проверка, однако дважды принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Надзирающий прокурор выявил нарушения: необходимые проверочные мероприятия не проводились, разумный срок уголовного судопроизводства не соблюдался. Руководителю следственного органа внесли требование об устранении нарушений.

После прокурорского вмешательства уголовное дело возбуждено. Заявительница признана потерпевшей. Ход и результаты расследования находятся на контроле.