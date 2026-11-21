В субботу, 21 ноября, в 14:30 в ТРЦ «Марко Молл» пройдет семейный праздник в честь дня рождения Деда Мороза. Пространство напротив магазина ZARINA станет центром новогоднего волшебства.

Программа продумана так, чтобы развлечение нашлось для каждого: от самых юных гостей до их родителей. Старт праздника – интерактивный спектакль с вовлечением зрителей: дети станут не просто наблюдателями, а настоящими участниками сюжета.

Гостей ждет творческий мастер‑класс: каждый сможет создать небольшой тематический сувенир своими руками. Это не просто развлечение, а возможность забрать с собой частичку праздника – памятный предмет, который еще долго будет напоминать о ярком дне.

Центральным номером программы станет бумажное шоу: огромное количество легкой бумаги позволит артистам создать эффект вихря и ярких «салютов».

Также посетителей ждет встреча с ростовой куклой и тематическая фотозона, оформленная в едином стиле с программой: снимки здесь будут выглядеть как кадры настоящей сказки. В качестве небольшого сладкого бонуса всем желающим предложат сахарную вату.

Мероприятие пройдет в пространстве напротив магазина ZARINA. Вход на праздник свободный. Рекомендуется приходить за 15–20 минут до начала.

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