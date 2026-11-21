Работников и ветеранов налоговых органов Рязани с профессиональным праздником поздравил глава администрации города Борис Ясинский.

В своём поздравлении глава администрации отметил, что благодаря работе сотрудников налоговых органов из года в год закладывается основа экономической стабильности региона и города, а также фундамент для развития социальной сферы и инфраструктуры.

«Сотрудники налоговых органов обеспечивают пополнение бюджета, от которого зависит работа школ и больниц, состояние дорог и общественного транспорта. А ещё — помогают жителям и бизнесу разобраться в налоговых вопросах и следят за соблюдением законодательства», — подчеркнул Борис Ясинский.

Он также добавил, что за этой работой стоят профессионализм, ответственность и кропотливый труд десятков специалистов.