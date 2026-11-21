В Курской и Белгородской областях за минувшие сутки зафиксировали атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы. В Курской области системы ПВО уничтожили 132 БПЛА, в Белгородской — сбили и подавили 91 беспилотник. В результате атак в Белгородской области погибли два человека, ещё пятеро получили ранения.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с 09:00 20 ноября до 09:00 21 ноября украинские формирования 14 раз обстреляли отселённые районы из артиллерии. Ещё в четырёх случаях беспилотники атаковали территорию региона, сбрасывая взрывные устройства.

В селе Мокрушино Беловского района повреждения получили крыша жилого дома, гараж и два легковых автомобиля. Погибших и пострадавших нет.

В Белгородской области погибли два человека

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 72 атаках на территорию региона за прошедшие сутки. Под удары попали Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ровеньский, Шебекинский и Яковлевский округа.

По данным главы региона, противник десять раз применял артиллерию и семь раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. Силы ПВО и другие подразделения сбили и подавили 91 БПЛА.

В Шебекинском округе в результате целенаправленной атаки погибла мирная жительница. Ещё один мужчина, получивший тяжёлые ранения в этом же округе 11 ноября, скончался в больнице.

В Белгороде, Белгородском, Борисовском и Шебекинском округах пострадали пять мирных жителей. Двое из них остаются в больницах, остальные получают необходимую медицинскую помощь.