В ночь на 21 ноября средства ПВО уничтожили 49 беспилотников над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По данным военных обозревателей, накануне полёты украинских дронов в направлении области сопровождали несколько самолётов-разведчиков стран НАТО.

В сборе разведывательной информации, как утверждается, участвовали шведский самолёт Gulfstream S 102B Korpen, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения E-3A Sentry с позывным NATO02 (LX-N90442) и британский RC-135W Rivet Joint (RRR7220).

Сначала активность проявлял шведский разведчик. Позже к нему присоединились два других самолёта. Об их полётах 19 и 20 ноября сообщает «Военная Хроника».

В Эстонии тревогу из-за возможной угрозы беспилотников объявили в 04:42. Система EE-ALARM предупредила жителей уездов Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. В населённом пункте Вяйке-Маарья местные жители сообщали о звуках, похожих на пролёт дронов. Это позволяет говорить о том, что дроны ВСУ летели через Эстонию, хотя прямых доказательств этого на данный момент нет.