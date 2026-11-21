Минобороны России заявило о поражении объектов энергетической инфраструктуры Украины и морского судна, перевозившего грузы для нужд ВСУ. Удары беспилотниками нанесли в ночь на 21 ноября.

По информации российского военного ведомства, среди поражённых объектов оказалась Криворожская теплоэлектростанция в Днепропетровской области. Как утверждает Минобороны, она обеспечивает работу предприятий украинской военной промышленности.

Ещё одной целью стала электроподстанция напряжением 110 кВ в городе Сарны Ровенской области. По данным ведомства, объект участвовал в снабжении электроэнергией предприятий оборонного комплекса Украины.

Кроме того, российские военные заявили об ударе по морскому сухогрузу, который находился на переходе в районе Одессы. Согласно сообщению Минобороны, судно доставляло грузы двойного назначения для обеспечения Вооружённых сил Украины.

Других подробностей операции, в том числе информации о последствиях ударов и возможных повреждениях, ведомство не привело.