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Депутаты Рязанской городской Думы рассмотрели изменения в Генплан для создания новой городской набережной от Кремлевского моста до Орешка.

На Первомайском проспекте планируют убрать под землю 400 метров воздушных кабельных линий.

Экс-глава сельского поселения под Рязанью получил 7 лет лишения свободы за смертельное ДТП, а трактористу за гибель пешехода назначили условный срок.

В выходные 21 и 22 ноября регион ждут дожди и гололедица, а 24–25 ноября синоптики прогнозируют сильные снегопады.

Пятница, 20 ноября, принесла жителям Рязани новости о будущем облике города, резонансные судебные решения по смертельным авариям и прогнозы синоптиков. Пока депутаты и мэрия обсуждали благоустройство набережной и центральных улиц, рязанские суды вынесли сразу два приговора по делам о гибели людей на дорогах.

Главной градостроительной темой дня стали изменения в Генеральный план областного центра. Депутаты Рязанской городской Думы рассмотрели поправки, которые открывают возможность создать городскую набережную от Кремлевского моста до Орешка.

«Чистое небо» на Первомайском проспекте

Параллельно власти продолжают работу по очистке центральных улиц от лишних проводов. Глава администрации Рязани Борис Ясинский рассказал о планах перенести 400 метров кабелей под землю на Первомайском проспекте.

Приговоры по смертельным ДТП и поиск вандала

В криминальной и судебной повестке дня доминировали дорожные происшествия. Суд вынес суровый приговор бывшему чиновнику: экс-глава сельского поселения под Рязанью получил 7 лет за смертельное ДТП.

Еще одно разбирательство завершилось более мягким наказанием. В регионе тракторист получил условный срок за гибель пешехода.

Тем временем рязанские автомобилисты объединились, чтобы найти хулигана. Жители города просят помощи: в Рязани ищут вандала, сломавшего зеркала у трех машин вечером 19 ноября.

Дожди в выходные, снегопады на следующей неделе и афиша

Погодная обстановка в регионе остается сложной. По данным метеорологов, в Рязанской области в выходные ожидаются дожди и гололедица — водителям и пешеходам стоит быть предельно осторожными 21 и 22 ноября.

На этом сюрпризы природы не закончатся. Предварительные расчеты показывают, что сильные снегопады ожидаются в Рязанской области 24–25 ноября.

Несмотря на хмурую погоду, в городе подготовили насыщенную культурную программу. Узнать, где рязанцев пригласят стать присяжными и отправиться в «Зазеркалье», можно в специальной афише выходного дня.