Жители Рязани обращаются за помощью в поиске неизвестного мужчины, который вечером 19 ноября повредил имущество автовладельцев. Инцидент произошел возле дома № 17 по улице Зубковой, рядом с магазином «Мир тюлей».

Пострадавшие автовладельцы опубликовали видеозапись с камер наблюдения в сообществе «Подслушано у Водителей Рязани» ВКонтакте, чтобы привлечь внимание общественности. На кадрах запечатлен мужчина в черно-желтой куртке с надетым на голову капюшоном. Злоумышленник подходит к припаркованным транспортным средствам, силой выламывает боковые зеркала заднего вида и скрывается с места происшествия, унося оторванные детали с собой.

Владельцы поврежденных автомобилей уже подали официальные заявления в правоохранительные органы для возбуждения дела о порче имущества. Сейчас они просят горожан помочь в установлении личности хулигана. Любая информация, особенно если кто-то узнает мужчину по характерной куртке или видел его в этом районе, будет крайне полезна для следствия.