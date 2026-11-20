Студентка факультета русской филологии и национальной культуры Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Софья Шестопалова стала финалисткой конкурса «Мисс Россия».

В 2026 году организаторы мероприятия провели масштабную работу по поиску достойных кандидаток. Дирекция конкурса рассмотрела около 90 000 заявок, поступивших со всех уголков страны. В результате строгого отбора были выбраны лишь 50 наиболее ярких и талантливых девушек, в число которых вошла и представительница рязанского вуза.

Сейчас финалистки проходят интенсивный месяц подготовки, включающий репетиции, мастер-классы и съемки. Кульминацией проекта станет грандиозный финальный гала-концерт, который запланирован на 12 декабря. Именно в этот день будет определена новая обладательница главного титула страны.