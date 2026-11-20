У Рязанского автотранспортного техникума имени С. А. Живаго появится новая образовательная площадка. В здании на по адресу ул. Мусоргского, 67 (посёлок Южный) создают учебно-производственный кластер «Транспорт и логистика», где студенты смогут осваивать профессию на современном оборудовании и получать практические навыки, востребованные у работодателей. Открытие нового корпуса ссуза запланировано на декабрь.

160 млн рублей и 70% готовности

Проект реализуют в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и национального проекта «Молодёжь и дети». На его создание направили 160 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Сейчас готовность объекта составляет 70%.

Основные работы внутри корпуса уже завершили. Сейчас ремонтируют фасад и крышу, благоустраивают прилегающую территорию. Кроме того, отремонтировали дорогу от остановки общественного транспорта до учебного здания.

Фото 7инфо

Что появится в новом корпусе

Реконструированное здание оборудуют под подготовку специалистов для транспортной отрасли. Здесь разместят учебные и производственные зоны, посвящённые электрооборудованию, логистике, цифровым технологиям, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, а также диагностике и контролю.

Для студентов предусмотрели не только специализированные мастерские и аудитории, но и зоны отдыха, санитарно-гигиенические помещения и пространства для воспитательной работы. В результате техникум получит полноценную образовательную площадку с современной инфраструктурой.

Фото 7инфо

Практика на реальных задачах предприятий

Главная особенность кластера — тесная связь обучения с реальными задачами транспортных предприятий. Благодаря расположению корпуса рядом с производственными площадками партнёров студентам будет проще проходить практику и стажировки.

В учебно-производственном комплексе они смогут выполнять шиномонтажные операции, обслуживать и ремонтировать автомобили, проводить диагностику. Работодатели участвуют в разработке образовательных программ, проводят мастер-классы и привлекаются к итоговой аттестации выпускников.

Фото с сайта Правительства Рязанской области

В перспективе техникум планирует внедрить «цифровой конструктор компетенций». С его помощью учебные программы можно будет формировать из отдельных модулей с учётом актуальных потребностей предприятий. Для этого преподаватели и мастера производственного обучения пройдут дополнительную подготовку и стажировки на автотранспортных предприятиях.

Фото с сайта Правительства Рязанской области

Безопасность, транспорт и музейная зона

Для нового корпуса предусмотрели системы безопасности, видеонаблюдение и наружное освещение. Время поездки от центра Рязани, по словам представителей учебного заведения, составит около 20 минут. Рядом находится остановка общественного транспорта, с перевозчиками достигнута предварительная договорённость об увеличении количества автобусов в часы пиковой нагрузки.

При этом техникум намерен сохранить связь с собственной историей. В новом здании планируют создать музейную зону с фотографиями, архивными материалами и памятными предметами из старого корпуса.

Фото 7инфо

Современное оборудование и просторные мастерские

Завершение всех ремонтных работ запланировано на 2026 год, подчеркнула заместитель председателя правительства Рязанской области Наталья Суворова.

«Благодаря федеральной поддержке мы готовим на современных площадках востребованных специалистов разных направлений. Сегодня проверили, как реализуются ремонтные работы в рамках пятого кластера «Транспорт и логистика» на территории автотранспортного техникума, которые должны завершиться в этом году. В связи с новыми требованиями федерального проекта необходимо, конечно, современное оборудование, просторные мастерские, которые в старом здании невозможно организовать. Вместе с родителями посмотрели, как идёт ход работ, какие замечания, что необходимо скорректировать. Получили ряд вопросов: о транспортной доступности, благоустройстве территории, расписании», — резюмировала Наталья Суворова.

Фото с сайта Правительства Рязанской области

Новый кластер должен стать не просто дополнительной учебной площадкой, а центром подготовки специалистов для транспортной отрасли. Его открытие позволит расширить образовательные возможности техникума и дать студентам больше практики ещё во время учёбы.