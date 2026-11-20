Сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области пресекли грубое нарушение правил дорожного движения в областном центре. На улице Интернациональной был остановлен и задержан водитель грузового автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В вечернее время внимание дорожных полицейских привлек грузовой автофургон марки «ГАЗ». При общении с водителем сотрудники ДПС выявили у 36-летнего мужчины явные признаки опьянения, в частности устойчивый запах алкоголя изо рта. На основании этих признаков водитель был немедленно отстранен от управления транспортным средством.

Инспекторы предложили мужчине пройти процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения с помощью алкотестера на месте. Водитель от данного предложения отказался, однако выразил согласие пройти медицинское освидетельствование. Для этого его доставили в Областной клинический наркологический диспансер. Результаты анализов показали концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе на уровне 0,823 мг/л, что существенно превышает установленную законом допустимую норму.

По факту выявленного нарушения полицейские составили административный материал по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Теперь нарушителю грозит серьезное наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.