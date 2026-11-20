Около 2,9 млрд рублей предусмотрели в проекте бюджета Рязани на 2027 год для развития городского хозяйства. Деньги распределят между семью муниципальными программами. Основные расходы связаны с ремонтом дорог, благоустройством и модернизацией коммунальной инфраструктуры.

Проект бюджета в части городского хозяйства депутаты рассмотрели 19 ноября на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры. С докладом выступила начальник финансово-казначейского управления администрации Рязани Светлана Финогенова.

Самую крупную сумму предусмотрели на муниципальную программу «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» — более 1,3 млрд рублей.

Из них около 837 млн рублей планируют потратить на ямочный ремонт, зимнее и летнее содержание дорог, а также другие нужды дорожного хозяйства. Ещё 101 млн рублей направят на повышение безопасности движения, 162 млн рублей — на уличное освещение.

На благоустройство города в проекте бюджета заложили более 575 млн рублей. Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение потребуют свыше 286 млн рублей.

В эту сумму входят около 193 млн рублей на коммунальную инфраструктуру. Средства пойдут, в частности, на капитальный ремонт участков тепловых сетей и аварийно-ремонтное обслуживание.

На заседании депутаты заслушали отчёты администрации о реализации программ формирования современной городской среды и развития дорожной сети.

По данным администрации, в 2026 году отремонтировали 17 участков дорог общей протяжённостью 14 километров. Ещё шесть участков обновили по программе поддержки местных инициатив. В городе обустроили четыре автобусные остановки.

О результатах благоустройства дворов рассказала руководитель департамента благоустройства Мария Гермони. По её словам, в 2026 году на ремонт 53 дворовых территорий выделили 109,6 млн рублей.

К моменту заседания работы завершили в 48 дворах.