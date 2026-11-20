Депутаты Рязанской городской Думы рассмотрели изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки, которые позволят реализовать проект благоустройства набережной рек Трубеж и Ока. В планах строительство пристани «Рязань» и обустройство береговой территории.

Вопрос обсудили на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию.

Для реализации проекта предлагается изменить функциональное зонирование нескольких участков в Лесопарке. Территории, которые сейчас относятся к зонам деловой и коммерческой застройки, транспортной инфраструктуры, водных поверхностей, лесопарков и отдыха, планируют перевести в категорию городских парков, скверов и бульваров.

Проект предусматривает комплексное благоустройство набережной рек Трубеж и Ока на участке от Кремлевского моста Северного обхода до озера Ореховое. Здесь собираются построить пристань «Рязань» с береговыми примыканиями, а также обустроить набережную от Кремлевского моста до пристани и озера Ореховое.

Окончательное решение по этому вопросу предстоит принять депутатам Рязанской городской Думы.