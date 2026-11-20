Рязанский областной суд оставил без изменений приговор бывшему главе администрации Алешинского сельского поселения Юрию Исаеву. 19 ноября 2026 года после рассмотрения апелляционных жалоб решение вступило в законную силу.

Исаева признали виновным в ДТП со смертельным исходом. По материалам дела, он нарушил правила дорожного движения, находясь в состоянии опьянения, не имел водительских прав, а после аварии скрылся с места происшествия.

Преступление квалифицировали по пунктам «а», «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ.

9 июля 2026 года Рыбновский районный суд Рязанской области вынес обвинительный приговор. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, Исаеву запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 2 лет и 6 месяцев.

В пользу потерпевшей взыскали 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Рязанский областной суд изучил материалы дела и оставил назначенное наказание без изменений. Апелляционные жалобы не удовлетворили. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.