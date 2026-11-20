Уполномоченный по правам человека Олег Леонов сообщил о решении проблемы с газификацией дома многодетной семьи из Рязанской области. Женщина, чей супруг погиб в ходе специальной военной операции, почти год ждала подключения газа после заключения договора.

Многодетная мать обратилась за помощью к Уполномоченному. По словам Олега Леонова, договор на подключение дома к газоснабжению она заключила год назад, но подрядная организация затянула выполнение обязательств.

Из-за отсутствия отопления семья не могла жить в собственном доме. Женщине с детьми пришлось арендовать квартиру, где были необходимые условия для проживания.

Олег Леонов взял обращение на личный контроль. Он направил официальный запрос в ответственную организацию, чтобы выяснить причины задержки и добиться выполнения договорных обязательств.

После вмешательства Уполномоченного все предусмотренные договором работы завершили. Газ подали, специалисты запустили газоиспользующее оборудование.

Леонов отметил, что продолжит контролировать обращения граждан и добиваться практического решения проблем, с которыми люди обращаются за помощью.