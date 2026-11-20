Колоректальный рак всё чаще выявляют у молодых людей. Риск развития заболевания повышают наследственная предрасположенность и хронические воспалительные процессы в кишечнике. О том, кому необходимо регулярно проверять толстую кишку и с какого возраста проходить колоноскопию, рассказал заведующий отделением колопроктологии Рязанской ОКБ Роман Луканин.

По словам врача, один из механизмов развития рака связан с нарушениями в работе иммунной системы. В организме постоянно появляются изменённые клетки, которые иммунитет в норме распознаёт и уничтожает. Если защитный механизм даёт сбой, потенциально опасные клетки могут начать бесконтрольно размножаться.

Злокачественная опухоль кишечника может развиваться по разным сценариям. Чаще всего процесс начинается с доброкачественного образования, которое со временем перерождается. Реже опухоль изначально формируется как злокачественная.

Кто находится в группе повышенного риска

Особое внимание своему здоровью стоит уделить людям, у близких родственников которых диагностировали опухоли кишечника. Наследственная предрасположенность увеличивает вероятность заболевания. Кроме того, в таких случаях рак может развиться в более молодом возрасте.

В группу риска входят и пациенты с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника. Роман Луканин отдельно выделил язвенный колит и болезнь Крона. Если эти заболевания продолжительное время поражают толстую кишку, вероятность злокачественного перерождения клеток возрастает.

Когда нужно делать колоноскопию

Врач рекомендует начинать регулярное наблюдение за состоянием толстой кишки с 40 лет. При отсутствии дополнительных факторов риска колоноскопию достаточно проходить раз в 3–5 лет.

Ежегодно необходимо посещать диспансеризацию. При этом колоноскопия предусмотрена на втором этапе обследования, если врач-хирург или колопроктолог назначит её по медицинским показаниям.

Основанием для направления может стать подозрение на злокачественное новообразование толстого кишечника. Обследование назначают и в том случае, если анализ кала на скрытую кровь, выполненный на первом этапе диспансеризации, показал положительный результат.