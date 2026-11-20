Мошенники начали обманывать покупателей, предлагая красную икру и морепродукты по сниженным ценам в рамках распродажи к «чёрной пятнице». Покупателям обещали деликатесы почти вдвое дешевле магазинных, но после получения предоплаты продавцы исчезали. Общий ущерб может составлять несколько сотен тысяч рублей.

Как сообщает SHOT, аферисты представлялись сотрудниками известной сети магазинов морепродуктов. Для привлечения клиентов они размещали в социальных сетях рекламный ролик с икрой, рыбой и другими деликатесами.

Покупателям предлагали оформить заказ с полной предоплатой. После перевода денег мошенники удаляли переписку и блокировали клиентов.

Жительница Лобни Полина заплатила 13 500 рублей за набор с икрой, рыбой и креветками. Ей пообещали отправить покупку на следующий день, но утром чат с продавцом уже исчез.

Москвичка Яна собиралась приобрести копчёную рыбу и баночку икры с оплатой при получении. Однако менеджер убедила её перевести всю сумму заранее. После отправки 5750 рублей покупательницу тоже заблокировали.

Пострадавшие обнаружили друг друга в группах, где публиковали мошенническую рекламу. Теперь они готовят коллективное заявление в полицию.

Пока неизвестно, есть ли среди обманутых покупателей жители Рязани.