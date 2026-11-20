Рязанские полицейские выдворили из России четырёх иностранных граждан, нарушивших российское законодательство. Двое из них ранее получили судимости за незаконный оборот наркотиков, сообщили в УМВД России по Рязанской области.

Все четверо до отправки на родину находились в Центре временного содержания иностранных граждан регионального управления МВД в Рязани.

Двух мужчин, уроженцев стран Центральной и Юго-Восточной Азии, депортировали после освобождения из исправительных колоний. Они отбыли наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. После этого в отношении иностранцев приняли решения о нежелательности пребывания в России.

Ещё двух граждан стран Центральной Азии выдворили за нарушение правил въезда и пребывания на территории РФ.

Полицейские и судебные приставы сопроводили иностранцев до пункта пропуска через государственную границу в международном аэропорту. Оттуда они за свой счёт вылетели в страны гражданства.

В УМВД сообщили, что подобная работа по удалению из России нарушителей миграционного законодательства и лиц, совершивших преступления, ведётся на постоянной основе.