Новый штамм коронавируса PJ.2.1 может сопровождаться сильной болью в горле, температурой, ломотой и «туманом в голове», рассказал RT врач Валерий Литвинов. По симптомам его легко спутать с простудой, поэтому определить возбудителя можно только через ПЦР.

Штамм коронавируса PJ.2.1: симптомы и когда пора вызывать врача

Новый штамм коронавируса PJ.2.1 может сопровождаться сильной болью в горле, повышением температуры, ломотой в мышцах и выраженной слабостью. При этом его проявления во многом напоминают обычную простуду, определить возбудителя только по самочувствию невозможно. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.

Какие симптомы называют

Среди возможных симптомов также встречаются головная боль, скованность шеи и ощущение «тумана в голове», при котором человеку становится сложнее концентрироваться на повседневных задачах. У некоторых пациентов слабость может сохраняться и после завершения острой фазы заболевания.

Эксперт подчеркнул, что подобные признаки характерны не только для коронавируса, но и для других респираторных инфекций. Поэтому при недомогании важно не пытаться самостоятельно определить вариант вируса по набору симптомов.

«Врач назначит обследование, включая ПЦР, и скажет, что делать дальше. Самостоятельно гадать по экспресс-тесту не стоит», — пояснил Валерий Литвинов.

Кому соблюдать осторожность

Особую осторожность специалист посоветовал соблюдать людям старше 60 лет, а также пациентам с хроническими заболеваниями сердца, лёгких и сахарным диабетом.

Срочная медицинская помощь необходима при нарастающей одышке, спутанности сознания, резко выраженной слабости или высокой температуре, которая плохо поддаётся снижению.