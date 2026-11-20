Вооружённые силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры. Об этом 20 ноября сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, для атаки применили высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники. Среди поражённых целей Минобороны назвало предприятия по производству и сборке вооружений, энергетические объекты, мосты, железнодорожную инфраструктуру и склады.

Какие объекты поражены в Киевской области

В Киеве и Киевской области, по информации российского военного ведомства, поражены несколько объектов.

В Броварах под удар попало предприятие, которое Минобороны идентифицировало как производственный объект взрывчатых веществ и порохов. По утверждению ведомства, там изготавливают компоненты твёрдого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет FP-9.

Кроме того, заявлено о поражении предприятия по сборке ударных беспилотников самолётного типа, автодорожных и автожелезнодорожного мостов, используемых для военных перевозок, а также сборочного предприятия ООО «Файер Поинт» в Петровском. По данным Минобороны, там собирали ракеты FP-7 «Фламинго» и готовили их к применению.

Удары по энергетике и промышленности

В Днепропетровской области поражена подстанция ПС-330 «Терны-Первомайская» в населённом пункте Терны.

В Черниговской области целью стала подстанция ПС-110 в Мене. Обе энергетические станции, как утверждает Минобороны, обеспечивали электроснабжение предприятий ВПК и военных объектов ВСУ.

В Ивано-Франковской области заявлено о поражении Бурштынской тепловой электростанции. Во Львове, по информации ведомства, удар пришёлся по Львовскому авиационному заводу «ЛДАРЗ». Минобороны связывает его деятельность с производством ракет FP-9, крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и беспилотников большой и средней дальности.

Ещё одной целью стала подстанция ПС-750 «Западноукраинская» в Ходорове Львовской области.

Поражение мостов, складов и железнодорожной инфраструктуры

В Николаевской области Минобороны сообщило об ударе по складу в Березнеговатом. По версии ведомства, там хранились крылатые ракеты, применяемые для атак по объектам на территории России.

В Одесской области заявлено о поражении автомобильного и железнодорожного моста в Затоке, который, по данным российского военного ведомства, использовался для перевозки военных грузов.

Кроме того, Минобороны сообщило о поражении сухогруза, следовавшего морем в порт Одессы с военными грузами.

На железнодорожных станциях «Днепропетровск» и «Коростень» ведомство заявило об уничтожении трёх и одного локомотива соответственно. По версии Минобороны, их использовали для перевозки составов с военными грузами и продукцией двойного назначения.