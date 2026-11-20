В пятницу и субботу, 20 и 21 ноября, Рязанский ТЮЗ «Театр на Соборной» покажет премьеру «Пиковой дамы». На первые два спектакля все билеты уже проданы.

«Переосмыслив шесть крохотных глав о случае, маленьком человеке, возомнившем себя Наполеоном, и безумии, режиссёр Тимур Насиров обозначает жанр спектакля, как вслух без антракта, — говорится в сообщении на странице театра ВКонтакте. — Повесть ироничная, порой довольно колкая, с множеством отсылок, намёков и просто пародий – современники автора легко их считывали. В основе сюжета – семейная байка, услышанная Пушкиным от Голицына по прозвищу Фирс, бретёра и баловня судьбы. Мол, бабушка его, в прошлом азартный игрок, знает тайну трёх карт – тройки, семёрки и туза. А далее в фокусе внимания – погоня за той самой комбинацией».

Играть в «Пиковую даму» предстоит Пушкиноведам, Специалисту и Неизвестному. Создатели спектакля берутся вернуть этой истории настроение весёлого и едкого анекдота.

Пушкиноведы — Марина Заланская, Дмитрий Мазепа, Николай Ребров

Специалист — Денис Кучерявый

Неизвестный — почётный работник культуры и искусства Рязанской области Владимир Коняхин.

Возрастное ограничение: 16+.