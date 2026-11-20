Четверг, 19 ноября, в Рязанской области начался с ночной работы систем ПВО и серии резонансных происшествий, среди которых — наезд на маленького ребенка и эвакуационная тревога в городской школе. Параллельно власти представили планы по развитию Лесопарка, подвели итоги дорожного ремонта и анонсировали крупный международный турнир по единоборствам.

По данным Минобороны России, в период с 20:00 18 ноября до 08:00 19 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники над территорией Рязанской области. Всего за минувшую ночь над российскими регионами сбили 53 дрона.

Происшествия дня: ДТП с ребенком, пожар и тревога в школе № 76

Утром 19 ноября в рязанской школе № 76 объявили пожарную тревогу — причиной стал запах гари. Как сообщили оперативные источники, инцидент обошелся без серьезных последствий.

Днем спасателям все же пришлось выезжать на реальное возгорание: в Рязани загорелся жилой дом на улице Дачной.

Серьезная авария произошла на улице Высоковольтной, где автомобиль сбил 4-летнего ребенка. Обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетних в Рязани устанавливаются.

Еще один резонансный инцидент зафиксировали в селе Дубровичи — там местный житель застрелил соседских собак породы хаски.

Новая набережная в Лесопарке и итоги дорожного сезона

В областном центре продолжают готовить почву для масштабного обновления зон отдыха. В рязанском Лесопарке меняют функциональное назначение земельных участков — это необходимый шаг для реализации проекта по строительству новой набережной и пристани в Лесопарке.

Также городские власти подвели промежуточные итоги дорожной кампании: в 2026 году в Рязани привели в порядок 14 километров улично-дорожной сети.

Тем временем в районах области уже чувствуется приближение зимы и праздников — в Шилове установили главную новогоднюю елку.

Культура, молодежные проекты и международный турнир в «Олимпийском»

В рязанском филиале Национального центра 19 ноября прошла всероссийская научно-практическая конференция «Символы России». В этот же день в регионе подвели итоги и назвали победителей региональной Премии Движения Первых.

Яркой новостью для любителей спорта стал анонс масштабного вечера единоборств. Уже 19 декабря во Дворце спорта «Олимпийский» впервые в Рязани состоится международный турнир лиги «Pulya Fighting Alliance».