Рязанскую область в конце ноября может накрыть сильный снегопад. По предварительным расчётам синоптиков, ухудшение погоды в Центральной России ожидается 24–25 ноября из-за прохождения юго-западного циклона.

Как сообщает телеграм-канал «Синоптик», сценарий прохождения циклона подтверждают ансамблевые модели прогнозирования. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на юге Центрального федерального округа.

В зону снегопадов, помимо Рязанской области, могут попасть Липецк, Курск, Белгород, Тамбов, Тула и юг Подмосковья.

Самые сильные осадки модель AIFS прогнозирует в Липецкой области — там может выпасть до 32 сантиметров снега. В Москве ожидается до 15–20 сантиметров.

К столице циклон приблизится 25 ноября. На этот день синоптики прогнозируют наиболее интенсивные снегопады.

Прогноз пока носит предварительный характер.