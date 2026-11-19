Министерство образования Рязанской области подвело промежуточные итоги работы по развитию системы дополнительного образования, которая реализуется в рамках целей и задач национального проекта «Молодежь и дети». На сегодняшний день охват детей кружками и секциями в регионе достиг отметки почти в 88 процентов, и эта цифра продолжает ежегодно расти.

За последние три года инфраструктура дополнительного образования в регионе получила серьезное обновление. Были открыты два современных IT-куба на базе Скопинского электротехнического колледжа и Сасовского центра «Родина», а также два детских технопарка «Кванториум» в школах № 63 и № 65.

Кроме того, возобновил свою работу Центр одаренных детей «Гелиос». В текущем учебном году учреждение приступило к реализации двух уникальных сетевых проектов. Совместно с Рязанским театром балета запущена программа «Искусство балета», направленная на раскрытие творческого потенциала воспитанников. Партнером по второму проекту «От экологии до кода» выступила корпорация «Технониколь», объединившая в учебном процессе экологические знания и современные IT-технологии. Также в Касимовском округе стартовала программа «От идеи до модели 3D», позволяющая детям из отдаленных сел осваивать передовые инженерные технологии.

Отдельное внимание в регионе уделяется созданию комфортных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья. В детском технопарке «Кванториум Дружба» для них разработаны адаптированные программы по медиа, робототехнике, промышленному дизайну и 3D-проектированию. В центре «Созвездие» успешно работает «Мастерская чудес», где юные воспитанники осваивают изобразительное и декоративно-прикладное искусство. В свою очередь, в ДК «Приокский» для детей с инвалидностью внедрили специальный модуль «Каллиграфия с нейрографией» в рамках программы «Развивайка».

Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что власти выстраивают единую и доступную систему дополнительного образования.