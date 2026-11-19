На российских прилавках и в интернет-магазинах все чаще встречается каулерпа, также известная как умибудо или морской виноград. Из-за характерных зеленых пузырьков, которые приятно лопаются при употреблении, продукт нередко называют зеленой икрой. Однако стоимость такого деликатеса достигает 6–10 тысяч рублей за килограмм. О том, что на самом деле скрывается за высокой ценой и кому этот продукт может навредить, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам специалиста, каулерпа представляет собой съедобную зеленую водоросль, произрастающую в теплых водах Юго-Восточной Азии. Она богата пищевыми волокнами, растительным белком, витаминами и минералами.

При высоком содержании воды продукт остается низкокалорийным. Эксперт отметила, что на фоне роста цен на традиционную красную и черную икру потребители действительно стали чаще обращать внимание на этот аналог. Однако важно понимать, что это именно водоросль, а концентрация полезных веществ в ней напрямую зависит от условий культивации и последующей обработки.

Несмотря на моду на азиатские деликатесы, увлекаться морским виноградом можно не всем. В свежей каулерпе содержится около 30 микрограммов йода на 100 граммов продукта. Хотя это меньше, чем в других видах водорослей, людям с патологиями щитовидной железы необходимо строго контролировать потребление йода и пробовать экзотику только после консультации с врачом.

Еще один важный фактор — высокое содержание соли, так как деликатес чаще всего продается в рассоле или с готовыми соусами. Это делает продукт нежелательным для людей с гипертонией и заболеваниями почек. Кроме того, каулерпа может провоцировать аллергические реакции, поэтому при первом знакомстве с ней рекомендуется начать с минимальной порции и отследить ответ организма.

Завышенная цена деликатеса обусловлена сложностью его производства. Каулерпа крайне требовательна к температуре, чистоте воды и уровню освещения. После сбора урожай несколько дней выдерживают в воде, а затем характерные шарики-пузырьки отделяют вручную.

«Обычно ее подают как самостоятельную закуску, добавляют в салаты, суши и блюда с рисом. Хорошо сочетается морской виноград с кунжутом, соевым соусом и легкими заправками», — рассказала Редина.

Подводя итог, диетолог Ольга Редина заявила, что переплачивать огромные суммы за каулерпу ради оздоровительного эффекта не имеет смысла. Продукт можно попробовать ради гастрономического любопытства, но все необходимые организму нутриенты гораздо проще и дешевле получить из обычного сбалансированного рациона.