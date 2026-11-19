В Рязанском Дворце Первых состоялась торжественная церемония вручения Премии регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». Мероприятие собрало активистов из разных муниципальных образований области, продемонстрировавших высокие результаты в течение года.

В награждении приняли участие заместитель министра образования Рязанской области Евгений Хазов и уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова. Вместе с активистами движения они вручили награды тем, кто проявил себя в проектах и инициативах регионального отделения.

Интерес к премии оказался высоким — всего на конкурс поступило более 250 заявок со всей Рязанской области. Победителей определяли в семи номинациях, каждая из которых отражает одно из ключевых направлений работы Движения Первых.

В номинации «Лучшее первичное отделение» победу одержала спортивная школа «Александр Невский». Среди образовательных организаций сильнейшим стало первичное отделение «Родина» Песоченской средней школы Путятинского округа.

Звание лучших кураторов получили Мария Калинина из Александро-Невского округа и Евгения Паршикова из Путятинского округа. В номинации «Лучший Совет Первых» первой стала команда Совета Первых Рыбновского округа.

В номинации «Смена Первых» победу завоевала смена «PROдвижение» Назаровской школы Чучковского округа. Также в ходе церемонии были определены победители в номинации «Звезда движения», где награды распределили между четырьмя возрастными группами, а также в номинациях «Наставник года» и «Семья года».

«Движение Первых» является крупнейшим в Российской Федерации сообществом, которое объединяет детей и взрослых, государственные и общественные институты для формирования единого воспитательного пространства. Все проекты движения реализуются в рамках национального проекта «Молодежь и дети».