В Ухоловском районе Рязанской области суд обязал организацию выплатить крупную компенсацию после того, как несовершеннолетняя пострадала из-за халатности владельца здания. Поводом для разбирательства стал инцидент, произошедший у местного магазина.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что девятилетняя девочка получила перелом руки. Причиной травмы стал сход снежных масс с крыши здания магазина. Специалисты выяснили, что собственник помещения не обеспечил надлежащее содержание фасада и проигнорировал необходимость своевременной очистки кровли от снега и наледи. В результате бездействия владельца здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести.

Действуя в интересах несовершеннолетней, прокурор Ухоловского района обратился в суд с исковым заявлением. Целью иска стало взыскание с виновной организации компенсации морального вреда за причиненные физические и нравственные страдания.

Судебная инстанция изучила материалы дела и полностью удовлетворила требования надзорного ведомства. С организации-ответчика постановлено взыскать 250 тысяч рублей в пользу пострадавшей девочки.