Рязанский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 40-летнего жителя областного центра. Мужчина признан виновным в совершении серии краж, а также в похищении паспорта, что квалифицировано по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158, а также части 2 статьи 325 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в период с января по март 2026 года подсудимый систематически совершал хищения на своем рабочем месте. Злоумышленник пользовался раздевалкой одного из предприятий, откуда из личных шкафчиков своих коллег похищал мобильные телефоны, денежные средства, иное ценное имущество, а также паспорта.

Своими противоправными действиями фигурант дела причинил пострадавшим сослуживцам общий материальный ущерб на сумму, превышающую 100 тысяч рублей. Благодаря грамотно проведенным оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники правоохранительных органов смогли изобличить виновного и собрать неопровержимую доказательную базу.

Принимая во внимание позицию государственного обвинителя и материалы дела, суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать назначенный срок осужденный будет в колонии-поселении.