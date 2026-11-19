13-летнюю Дарью из Екатеринбурга, которая пропала 17 ноября, обнаружили полицейские в Смоленске. Сейчас подростка везут обратно в родной город, где следователи выяснят причины ее отъезда.
Как развивались события
- 17 ноября. Девочка не пошла на занятия в школу. Позже она отпросилась у родителей погулять и перестала выходить на связь.
- Розыск. К поискам подростка подключились сотрудники полиции, волонтеры и местные добровольцы.
- Обнаружение. Полицейские нашли школьницу на территории другого региона — в Смоленске.
Почему поиски затянулись
По данным портала E1.RU, обнаружить девочку сразу не удавалось из-за того, что она постоянно меняла одежду и не задерживалась надолго на одном месте.
В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу подтвердили факт обнаружения подростка: «Несовершеннолетняя найдена сотрудниками полиции на территории другого субъекта. По возвращении в Екатеринбург она будет опрошена. Правоохранители установят все обстоятельства, а также причины ее отсутствия».