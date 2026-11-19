В Рязанском кардиологическом диспансере впервые выполнили радиочастотную абляцию (РЧА) пациенту с фибрилляцией предсердий. Операция продолжалась около трёх часов и завершилась успешно. Первым пациентом стал 50-летний житель Рязани.

Мужчина страдал от нарушений сердечного ритма. У него возникали приступы учащённого и хаотичного сердцебиения, одышка и слабость. Даже обычная физическая нагрузка давалась с трудом.

Фибрилляция предсердий считается одним из серьёзных нарушений сердечного ритма. Заболевание повышает риск инсульта, сердечной недостаточности, инвалидности и преждевременной смерти.

Как пояснил заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции кардиодиспансера, доцент кафедры сердечно-сосудистой хирургии РязГМУ имени И. П. Павлова Владислав Поваров, лечить такую аритмию сложно как медикаментозными, так и хирургическими методами.

Вмешательство выполнили Владислав Поваров и специалисты его отделения. К работе присоединились руководитель лаборатории хирургических и рентгенхирургических методов лечения нарушений ритма сердца НМИЦК имени академика Чазова Олег Сапельников и сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Черкашин.

Врачи работали в рентгеноперационной с использованием системы 3D-навигации. Доступ к сердцу получили через небольшой прокол в бедренной вене.

Во время процедуры специалисты определили участки сердечной ткани, из которых исходили патологические электрические импульсы. Затем воздействовали на них радиочастотной энергией, чтобы изолировать зоны, запускающие приступы аритмии.

«Таким образом мы изолировали участки, «запускающие» аритмию. Операция прошла успешно. Пациент чувствует себя хорошо, он выписан домой», — сообщил Владислав Поваров.

В региональном Минздраве назвали первую радиочастотную абляцию при фибрилляции предсердий значимым событием для кардиологической службы Рязанской области.