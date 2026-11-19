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Рязанскую область накрыл сильный снегопад, в регионе объявили желтый уровень погодной опасности и вывели на улицы 20 единиц спецтехники.

При пожаре в рабочем поселке Сараи погибла 88-летняя женщина, а в Рязани на улице Чапаева из горящего дома эвакуировали 15 человек.

Полиция изъяла у местного жителя более 10 килограммов наркотиков.

Депутаты гордумы рассмотрели проект бюджета на 2027 год, а части рязанцев пообещали сделать перерасчет платы за отопление.

В январе 2027 года Рязанская область вновь примет биатлонную «Гонку чемпионов».

Среда, 18 ноября, принесла жителям Рязани и области резкое ухудшение погоды, серию серьезных пожаров и резонансные новости из зала суда. Регион столкнулся с сильным снегопадом и ночной угрозой БПЛА, а городские власти в это же время утверждали финансовые планы на 2027 год и обсуждали новые ограничения в сфере торговли.

Из-за непогоды в области ввели желтый уровень погодной опасности и выпустили экстренное метеопредупреждение. Чтобы справиться со снежными заносами, на расчистку улиц областного центра вывели 20 единиц спецтехники, а сотрудники Госавтоинспекции призвали автомобилистов быть предельно внимательными за рулем.

Погода, угроза БПЛА и серьезные происшествия

В ночь на 19 ноября на территории Рязанской области вновь действовал режим беспилотной опасности. Оперативные службы держали ситуацию на контроле.

Не обошлось за сутки и без трагических инцидентов с огнем. В рабочем поселке Сараи пожар в жилом доме унес жизнь 88-летней пенсионерки. В самой Рязани загорелся жилой дом на улице Чапаева — спасатели эвакуировали из здания 15 человек, в результате происшествия пострадал юноша.

Еще один пожар в регионе оказался умышленным. В селе Кузьминское Рыбновского округа полицейские задержали 39-летнего мужчину, который после ссоры с женой поджег дом своей тещи.

Сложная дорожная обстановка также привела к авариям с пострадавшими. В Рязани в результате ДТП получил травмы ребенок. Кроме того, в Скопинском округе автомобиль «Опель» вылетел в кювет и опрокинулся — помощь медиков понадобилась двум людям.

Уголовные дела

Тем временем сотрудники полиции отчитались о крупном изъятии запрещенных веществ. В квартире одного из жителей Рязани оперативники обнаружили более 10 килограммов различных наркотиков — подозреваемый хранил партию прямо в холодильнике.

Правоохранители и суды также разобрались с двумя эпизодами мошенничества:

в областном центре 10 человек стали жертвами аферы при заказе корпусной мебели;

в Рыбновском округе суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, который незаконно получил социальную выплату в размере 350 тысяч рублей.

Бюджет, перерасчет за отопление и новые запреты

В Рязанской городской думе депутаты рассмотрели проект бюджета на 2027 год и обсудили поправки в Устав города. На региональном уровне также пришли позитивные финансовые новости: Рязанской области спишут часть задолженности по бюджетным кредитам, а сам регион вошел в топ-3 по стране по развитию промышленных кластеров.

Параллельно в городе прозвучала новая социальная инициатива — запретить продажу табачной продукции ближе 100 метров от школ.

В сфере ЖКХ день оказался противоречивым. С одной стороны, стало известно, что ряду рязанцев проведут перерасчет платы за отопление в Рязани. С другой — вечером 18 ноября на шести улицах города отключили электричество, а на 19 ноября коммунальщики запланировали отключение холодной воды на нескольких участках.

Ремонт, медицина и биатлонная «Гонка чемпионов»

В городе стартовали сразу несколько заметных обновлений инфраструктуры. Ремонтные работы начались в городской поликлинике № 2, на обновление закрыли Туристский информационный центр, а в здании бывшей Екимецкой гимназии приступили к противоаварийным работам.

Меняется и облик городских улиц: на Затинной появился новый мурал, а вдоль Московского шоссе решили установить защитные щиты между проезжей частью и тротуаром.

Хорошие новости пришли из сфер медицины и спорта. В Рязанской областной клинической больнице внедрили новый метод лечения варикоза. А для болельщиков официально подтвердили, что в январе 2027 года в Рязанской области вновь пройдет биатлонная «Гонка чемпионов» в Рязани.