В Рязанской областной клинической больнице (ОКБ) внедрен передовой метод лечения варикозного расширения вен — эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК). Эта малоинвазивная технология признана международным медицинским сообществом «золотым стандартом» современной флебологии и позволяет пациентам избавиться от проблемы без традиционных хирургических вмешательств.

Варикозная болезнь — это не только эстетический дефект, но и серьезная угроза здоровью. Без своевременного лечения заболевание чревато развитием опасных осложнений, включая образование тромбов и формирование трофических язв, которые трудно поддаются терапии.

Эндовенозная лазерная коагуляция кардинально меняет подход к лечению варикоза благодаря ряду ключевых преимуществ. Процедура выполняется под местной тумесцентной анестезией, что обеспечивает комфорт пациента на протяжении всего вмешательства. Операция занимает всего 30–40 минут и проводится в формате «офисной хирургии». Пациент может сразу после процедуры вернуться к привычному образу жизни.

Вместо традиционных разрезов используется тончайший прокол, через который под ультразвуковым контролем вводится лазерный световод. Это исключает появление шрамов и рубцов. Пациенты покидают клинику в тот же день. Компрессионный трикотаж, применяемый после процедуры, не ограничивает подвижность и позволяет вести активный образ жизни.