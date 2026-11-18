В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, обвиняемого в систематической невыплате заработной платы своим сотрудникам. Об этом сообщили в Рязанском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области.

В ходе следствия установлено, что в период с января 2025 года по февраль 2026 года директор организации, занимающейся розничной торговлей пищевыми продуктами, допустил полную невыплату заработной платы 16 работникам. Общая сумма задолженности превысила 2 миллиона рублей.

Следователи особо подчеркнули, что обвиняемый располагал реальными финансовыми ресурсами и технической возможностью для погашения долгов, однако намеренно уклонялся от исполнения своих обязательств перед сотрудниками.

В целях защиты интересов потерпевших и обеспечения исполнения будущего приговора по ходатайству следователя судом на имущество обвиняемого наложен арест.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, что позволило утвердить обвинительное заключение и направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Обвинение квалифицировано по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.