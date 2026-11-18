«Р-Энергия» объявила акцию «Пени, прощайте» для жителей Рязанской области: с 1 ноября по 31 декабря 2026 года потребители могут списать пени, которые «капают» с долгов по электроэнергии. Для этого нужно передать показания счётчика и погасить долг в установленные сроки.

«Р-Энергия» спишет пени за электроэнергию жителям Рязанской области

Компания «Р-Энергия» объявила акцию «Пени, прощайте» для жителей Рязанской области. С 1 ноября по 31 декабря 2026 года потребители могут избавиться от пеней за просроченную оплату электроэнергии. Условия участия зависят от того, в каком месяце потребитель решил воспользоваться предложением.

Первый этап: успеть до 15 декабря

Участникам первого этапа нужно до 25 ноября передать актуальные показания электросчётчика. Затем — до 15 декабря включительно оплатить начисления за потреблённую электроэнергию и полностью погасить имеющуюся задолженность.

Передавать показания не требуется, если прибор подключён к интеллектуальной системе учёта или счётчик отсутствует.

Второй этап: сроки до 31 декабря

Для участников второго этапа сроки немного отличаются: показания прибора учёта нужно передать до 25 декабря, а оплатить текущие начисления и погасить долги до 31 декабря.

Когда появится списание

Как сообщили в компании, списание пеней появится в платёжных документах после 6 января 2027 года.

Подробные условия акции, способы оплаты электроэнергии и варианты передачи показаний опубликованы на сайте «Р-Энергии» — r-energiya.ru.