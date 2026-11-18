В зимний период городские службы Рязани проводят регулярную уборку улиц после снегопадов. Об этом сообщает администрация города.

Дирекция благоустройства задействует комбинированные дорожные машины для подметания проезжей части, а тротуары и пешеходные дорожки очищает многофункциональная машина «Чистик». Основные работы ведутся ночью и ранним утром. Всего к зиме подготовлено и переоборудовано более 100 единиц техники.

Сегодня в городе небольшой снег, днём на улицах работает порядка 20 машин. В первую очередь обрабатываются спуски и подъёмы, а также въездные магистрали.

За уборку общественных пространств отвечает МБУ «Управление по делам территорий». К зиме учреждение подготовило 23 единицы техники — машины уже очищают площади, парки и скверы. Кроме того, на подметание дорожек вышли сотрудники МБУ.