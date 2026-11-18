Владельцы загородных участков в Мещере, в Солотче, в Рыбновском и Клепиковском районах завершают дачный сезон в ноябре. Впереди у неотапливаемых домов несколько месяцев простоя в условиях нестабильной погоды, когда декабрьские оттепели сменяются крещенскими морозами. Без предварительной подготовки весной хозяева сталкиваются с плесенью, испорченной мебелью, нашествием грызунов и авариями водопровода. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта в апреле, все работы по консервации нужно завершить до прихода устойчивых ночных заморозков.

Осушение водопровода и защита канализации

Главная угроза для инженерных систем неотапливаемого дома — замерзание остатков воды. Перед отъездом необходимо полностью осушить трубы, фильтры, гидроаккумулятор, бойлер и уличные емкости, оставив все краны в открытом положении. Отдельно удаляют воду из сифонов под раковинами, душевых трапов и унитаза: расширяющийся лед легко разрывает фаянс и пластик.

Автономную канализацию и станции биологической очистки консервируют строго по инструкции производителя. Заливать в трубы автомобильный антифриз или агрессивную химию нельзя — такие составы уничтожают полезные бактерии в септике и загрязняют грунт на участке.

Контроль электричества и отопления

Бытовую технику, не рассчитанную на круглосуточную автономную работу, отключают от розеток. Полностью обесточивать дом на вводном щитке допустимо только при отсутствии систем жизнеобеспечения. Если в здании установлены сигнализация, камеры видеонаблюдения, греющий кабель на трубах или автоматический котел, питание на эти линии оставляют включенным.

При поддержании в доме плюсовой температуры заранее проверяют исправность котла, автоматики и датчиков удаленного контроля. Оставлять работать на зиму обычные бытовые обогреватели — масляные радиаторы или тепловентиляторы — в пустом доме запрещено из-за высокого риска возгорания.

Борьба с сыростью

Поздней осенью в Рязанской области держится высокая влажность воздуха из-за дождей, туманов в поймах Оки и Пры и резких перепадов температур. В промерзающем доме без циркуляции воздуха на стенах и перекрытиях выпадает конденсат. Влага провоцирует рост плесени в углах, на деревянной обшивке, матрасах и обивке мебели. Поглотители влаги не решат проблему, если в здании подтекает крыша, нарушена гидроизоляция фундамента или забиты вентканалы.

Перед отъездом проводят сухую уборку:

вытирают насухо все поверхности, забирают в город или выбрасывают влажные тряпки, губки и полотенца;

просушивают текстиль, постельное белье и подушки, упаковывая их в герметичные вакуумные пакеты;

убирают из шкафов влажную рабочую одежду и резиновые сапоги;

отодвигают мебель от наружных стен на 5–10 сантиметров для свободной циркуляции воздуха.

Наглухо закупоривать здание нельзя — штатная вентиляция должна работать всю зиму. При этом окна на микропроветривании не оставляют: во время метелей через щели наметет снег, а порывы ветра повредят фурнитуру. Надежнее заранее прочистить вентиляционные каналы и продухи в цоколе от листвы, уделив особое внимание погребам и подполам в низинах и на торфяниках.

Защита от грызунов и уборка продуктов

С приходом ноябрьских холодов полевки и мыши с полей и лесов массово переселяются в дома, бани и хозблоки. Грызуны проникают внутрь через малейшие щели у ввода труб, под порогами, через трещины в обшивке и вентиляцию.

В ноябре осматривают цоколь, отмостку и стены. Использовать для заделки отверстий обычную монтажную пену бесполезно — мыши легко ее прогрызают. Щели закрывают мелкоячеистой металлической сеткой с цементным раствором или специальными герметиками. Продухи в фундаменте также закрывают прочной металлической сеткой, чтобы сохранить воздухообмен и перекрыть доступ вредителям.

Из дома и сарая вывозят все пищевые запасы, включая сухой корм для животных, прикормку для рыбалки, семена и органические удобрения. Оставляемые на зиму соль, сахар или крупы пересыпают в стеклянные банки или плотные металлические контейнеры — картон и тонкий пластик мыши вскрывают за несколько минут. Мусорные ведра перед отъездом тщательно моют.

Проверка кровли, водостоков и финальный осмотр

До начала снегопадов осматривают крышу: даже небольшая трещина или сдвинутый лист шифера приведут к протечкам во время оттепелей, а замерзающая вода начнет разрушать стропила. Водосточные желоба и трубы очищают от листвы и хвои, иначе скопившаяся талая вода замерзнет и оторвет крепления под тяжестью льда. Также проверяют состояние отмостки и отвод воды от фундамента — это критично для участков с высоким уровнем грунтовых вод в Рязанском и Спасском районах.

Перед тем как запереть дом до весны, проводят финальный обход комнат, чердака и подвала, проверяя плотность закрытия окон, форточек, дверей и калиток. Если в СНТ или деревне есть соседи, проживающие там круглый год, им оставляют контактный телефон и просят периодически осматривать участок после снегопадов и сильного ветра.