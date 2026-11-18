Девятнадцатого ноября на Руси следили за реками. В это время вода начинала покрываться льдом. Праздник называли Павел Ледостав. Считалось, что с этой поры зима окончательно вступает в свои права. В этот день утепляли дом, пекли хлеб, готовили еду на запас и проводили время с семьёй.

Что можно делать 19 ноября

Позаботиться о доме и хозяйстве. День подходил для работ, связанных с домашним уютом и комфортом. А также для утепления жилья. Заделывали щели, утепляли окна, проверяли печи.

Проводить день с семьёй. В народе считалось, что время, проведённое в кругу семьи, укрепит родственные узы. Вечер за общим столом считался лучшим завершением дня.

Печь хлеб и готовить запасные блюда. В этот день было принято печь и готовить еду на запас. Чтобы дом был полон тепла и еды на зиму. Пекли хлеб, варили каши, делали заготовки.

Что нельзя делать 19 ноября

Начинались запреты с льда. Переходить реки и озёра по льду не разрешалось. Считалось, что лёд в этот день ещё слишком тонок. Перемещение по нему могло привести к несчастьям.

Негативные эмоции в этот день тоже попадали под запрет. Ссориться и завидовать не следовало. По поверью, это могло привести к неудачам зимой. Мир в семье в этот день был особенно важен.

Громкие и шумные дела запрещались строго. День предпочитали проводить спокойно и без лишнего шума. Чтобы не нарушать предзимнее спокойствие.

Народные приметы на 19 ноября

Если на Павла Ледостава земля покрылась инеем или снегом — это к снежной зиме.

Если лёд на реках встал крепкий — зима будет морозной и продолжительной.

Если девятнадцатого ноября ветер дует с юга — предстоящая зима будет мягче. Если с севера — к суровой и холодной зиме.