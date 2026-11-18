Два человека пострадали в результате ночного возгорания в жилом секторе города Ряжска. Несмотря на небольшую площадь пожара, обоим потребовалась экстренная медицинская помощь.

Тревожный сигнал поступил в экстренные службы 16 ноября в 23:25. Очаг возгорания находился в одном из многоквартирных домов районного центра. По данным ГУ МЧС России по Рязанской области, пламя распространилось на площади 4 квадратных метра.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. В ликвидации огня участвовали пять сотрудников ведомства и две единицы спецтехники.

В результате инцидента травмы получили женщина 1989 года рождения и мальчик 2013 года рождения. Прибывшие медики скорой помощи осмотрели пострадавших и приняли решение об их срочной госпитализации. Сейчас специалисты устанавливают точную причину ночного возгорания и оценивают материальный ущерб.