В Рязани подвели итоги ноябрьского этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участники выполнили нормативы по пяти ключевым направлениям, а испытания прошли на площадках нескольких городских спортивных объектов.

Так, в спорткомплексе «Аквамед» рязанцы демонстрировали выносливость и технику плавания, преодолевая дистанции 25 и 50 метров в бассейне. В тире спортивной школы «Химик» горожане сдавали нормативы по стрельбе из пневматического оружия — упражнение выполнялось на стандартной для комплекса ГТО дистанции 10 метров.

Основные беговые испытания состоялись в легкоатлетическом манеже «Юность». В соответствии с возрастными ступенями участники выполняли нормативы на короткие и длинные дистанции, показывая скоростные качества и общую физическую подготовку.

Завершающим этапом ноября стала проверка силы и гибкости, которая также прошла в здании спортивной школы «Химик». В этот блок вошли подтягивания, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, прыжок в длину с места, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье и рывок гири весом 16 кг.