Утром в среду, 18 ноября, в Рязани выпал снег. Этой осенью, пожалуй, в городе впервые снега так много. В соцсетях некоторые даже пишут о настоящем снегопаде.

Отметим также, что снег лежит на земле, крышах домов и автомобилях и сразу не тает. Но говорить об образовании снежного покрова, пожалуй, пока еще рано.

Рекомендации от Госавтоинспекции Рязанской области

Водителям: соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров и обгонов (особенно на мостах и в низинах, где лед образуется быстрее). В сильный снегопад снижайте скорость и двигайтесь с включенными световыми приборами. Не отвлекайтесь на телефон.

Пешеходам: не торопитесь и переходите дорогу только по пешеходному переходу, убедившись, что водитель вас заметил. В такую погоду обязательно используйте световозвращающие элементы, снимайте капюшоны и не отвлекайтесь на мобильный телефон.