Минувшей ночью Краснодар подвергся одной из самых масштабных атак с начала СВО, пишет 93.RU со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, ближе к пяти часам в городе включили сирены, в разных районах было слышно громкие звуки. Власти уточнили, что силы ПВО отражали налет украинских БПЛА.

Некоторые местные жители поделились в соцсетях, что не сталкивались с такой атакой с весны.

«Как-то за все время это самое огромное количество ударов. Не помню, чтобы так много и так часто за одну ночь удары слышны были», — отметил краснодарец.

Также очевидцы обратили внимание на продолжительность налета.

«Да уж. Количество действительно высокое. Давно не было такого», — добавил горожанин.

Утром региональный оперштаб сообщил, что в Северском районе при атаке БПЛА пострадали четыре человека, им оказали помощь. Из-за падения обломков произошли возгорания на двух предприятиях. В нескольких домах выбиты окна, в одном — повреждена кровля. На местах работают сотрудники оперативных служб.

Власти Краснодара рекомендовали оставить детей дома. Этот пропуск будет считаться уважительным.