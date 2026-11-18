Украинские беспилотники технически могут использоваться для доставки отравляющих веществ и опасных биологических материалов. Такую возможность допустил кандидат технических наук, специалист в области беспилотных систем Сергей Товкач в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале «Царьград».

Ведущая программы Елена Афонина затронула тему возможных химических и биологических атак на фоне участившихся налётов беспилотников на российские регионы. Она напомнила, что подобные сценарии обсуждались ещё в 2022 году, в начале специальной военной операции.

По словам Сергея Товкача, сообщения о применении украинскими военными отравляющих веществ поступают с 2023 года. При этом достоверно подтвердить все подобные случаи эксперт не смог.

«Часть бойцов говорила, что испытывала проблемы после того, как потрогала упавшие вражеские дроны. Но часть бойцов говорит, что нет, такого не было. То есть здесь точной информации нет», — рассказал специалист.

Вместе с тем Товкач заявил, что беспилотники могут сбрасывать химические шашки с удушающими газами. Он считает, что технических препятствий для оснащения дронов специальными контейнерами с опасными веществами нет.

Афонина спросила, способен ли беспилотник доставить к цели капсулу с возбудителем опасного заболевания. Эксперт ответил утвердительно, уточнив, что ключевое условие — сохранение жизнеспособности биологического материала на протяжении полёта.

«Если капсула обеспечивает жизнедеятельность этого наполнения в течение полёта, то, конечно, может. Дрон может кто угодно перевести куда угодно. Вопрос только в том, чтобы обеспечить выживаемость этого организма до поступления к цели», — пояснил Товкач.

Отдельно в программе обсудили возможную связь между вспышками заболеваний сельскохозяйственных животных в Сибири и биологическими диверсиями. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков не исключил такую версию, но не привёл доказательств её реализации.

Специалист напомнил о случаях распространения африканской чумы свиней и других инфекций. По его словам, при выявлении опасных заболеваний действующие ветеринарные правила предусматривают уничтожение восприимчивого поголовья.

Шеляков считает, что некоторые противоэпизоотические нормы нуждаются в пересмотре. В частности, он предложил чаще рассматривать возможность изоляции и лечения заболевших животных вместо их массового уничтожения.

По оценке ветеринара, при своевременной терапии от узелкового дерматита могут выздороветь до 90% животных. Он выступил за то, чтобы владельцам предоставляли возможность лечить скот под строгим карантинным контролем.

Важно: сам факт технической возможности применения беспилотников для доставки опасных веществ не подтверждает, что такие атаки действительно происходили.

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