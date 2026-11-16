Минувшая ночь стала одной из наиболее масштабных по числу атакующих беспилотников с начала специальной военной операции. По данным Минобороны России, за сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 2049 украинских БПЛА. Кроме того, военные перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и семь управляемых авиабомб.

Предыдущий рекорд по числу сбитых беспилотников за сутки установили 20 сентября. Тогда российские средства ПВО уничтожили 1951 дальний дрон.

Только за ночь 16 ноября дежурные подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 1336 беспилотников. Атаки отражали над Тверской, Белгородской, Брянской и другими областями.

Одним из основных направлений налёта стала Москва. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в сторону города направлялись около 600 беспилотников. Большинство удалось уничтожить на дальних рубежах. Ещё 191 дрон сбили на подлёте к Москве, а 57 беспилотников ликвидировали непосредственно над столицей силами ПВО Минобороны.

Из-за угрозы атак временно ограничивали работу аэропортов Внуково и Шереметьево. Утром воздушные гавани вернулись к штатному режиму.

Об отражении атаки сообщили и власти Ярославской области. Губернатор Михаил Евраев подтвердил работу противовоздушной обороны. По его словам, подразделения Минобороны и силовых ведомств занимались ликвидацией воздушной угрозы.

Какие цели преследовали организаторы атаки

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев полагает, что украинская сторона стремится осложнить работу российской энергетики, транспорта и гражданской инфраструктуры. Наиболее тяжёлые последствия, по его оценке, сейчас наблюдаются на Донбассе.

Лебедев связывает масштабные налёты с нежеланием украинского руководства идти на мирное урегулирование. По его мнению, продолжительное перемирие не отвечает интересам действующей власти в Киеве, поэтому атаки могут продолжаться.

Свою оценку произошедшему дал и военный эксперт, полковник Анатолий Матвийчук. В комментарии «МК» он заявил, что массовый запуск беспилотников в направлении Москвы скорее свидетельствует о попытке продемонстрировать возможности украинской стороны и усилить давление на Россию, чем о её военном превосходстве.

Отдельно эксперт остановился на применении крылатых ракет «Фламинго».

По его оценке, беспилотники и ракеты решают разные задачи. Дроны могут использоваться для перегрузки системы ПВО и создания помех, тогда как крылатые ракеты предназначены для поражения конкретных объектов, в том числе командных пунктов и энергетической инфраструктуры.

Матвийчук предположил, что целью ракет мог быть Московский регион. По его версии, украинская сторона рассчитывала сначала направить большую группу беспилотников, чтобы отвлечь средства противовоздушной обороны, а затем использовать образовавшиеся бреши для ракетного удара. Однако все четыре «Фламинго», согласно данным Минобороны, удалось перехватить.

Военный эксперт считает, что массовое применение БПЛА стало возможным благодаря западным поставкам комплектующих и распределённой системе сборки на территории Украины.

По версии Матвийчука, двигатели, навигационные системы и другие компоненты поступают через Польшу и Румынию. Производство организовано на множестве небольших площадок, включая склады, ангары и частные помещения. Такая структура затрудняет уничтожение всей производственной инфраструктуры одним ударом.

Матвийчук также заявил, что западное участие в создании и оснащении украинских ракет и беспилотников повышает ответственность стран, поставляющих вооружение Киеву.

Говоря о возможных ответных действиях, Матвийчук выступил за удары по производственным объектам, логистическим центрам, складам и площадкам сборки беспилотников. Ещё одним направлением он назвал центры принятия решений, откуда отдают приказы на проведение атак.

Отдельно полковник затронул вопрос возможной ликвидации высшего украинского руководства. Он считает, что в случае повторного применения ракет «Фламинго» в направлении Москвы российскому руководству следует пересмотреть подход к неприкосновенности Владимира Зеленского и его окружения.

По мнению эксперта, продолжение переговоров без готовности украинской стороны выполнять достигнутые договорённости может дать ВСУ время на перегруппировку и подготовку новых атак.