В Москве девушка выбросила украшения Tiffany и Bulgari на 8 млн рублей

В Москве 20-летняя девушка стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере после того, как по указанию телефонных аферистов избавилась от ювелирных изделий стоимостью около 8 миллионов рублей. Об этом сообщает канал «База».

По данным издания, все началось со звонка лжесотрудников спецслужб. Мошенники убедили молодую москвичку, что от ее имени был незаконно оформлен кредит для финансирования Вооруженных сил Украины. Чтобы избежать сурового обвинения в терроризме, девушке предложили «схему деятельного раскаяния»: якобы ей необходимо «поработать на государство», выполняя роль курьера по передаче пакетов по указанным адресам. Жертва психологического давления согласилась, не подозревая о настоящих масштабах преступления.

В одном из таких пакетов оказались драгоценности, принадлежавшие пожилому архитектору, сын которого параллельно стал жертвой той же мошеннической схемы. В посылке находились серьги с черными бриллиантами, желтыми топазами и сапфирами от всемирно известных брендов Tiffany и Bulgari.

Находясь под постоянным контролем «кураторов», девушка поверила их предупреждениям о том, что за ней ведется наружное наблюдение. Испугавшись слежки, она последовала инструкции злоумышленников и просто выбросила дорогостоящий сверток в ближайший мусорный контейнер. Вскоре после этого ее задержали правоохранительные органы. На данный момент уникальные украшения так и не были найдены.

Ситуация обернулась для молодой москвички серьезной медицинской и психологической трагедией. По словам ее адвоката, на фоне стресса, чувства вины и уголовного преследования у девушки диагностировали тревожно-депрессивное расстройство и тяжелое нарушение пищевого поведения. Она критически потеряла в весе до 40 килограммов, страдает от хронических нарушений сна и судорог.