Image by teksomolika on Freepik
Общество

В двух посёлках Рязани 17 ноября отключат свет

Автор Анастасия Мериакри

Во вторник, 17 ноября 2026 года, жители поселков Качево и Мордасово останутся без электроснабжения в связи с проведением неотложных ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».

Работы будут проводиться специалистами ПАО «Россети Центр и Приволжье». Подача электроэнергии будет временно ограничена в период с 09:00 до 16:00.

В зону отключения попадут следующие адреса:

  • Качево поселок, 1, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 53б, 54;
  • Мордасово, 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43Б, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58.
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Лента новостей