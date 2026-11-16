В двух посёлках Рязани 17 ноября отключат свет

Во вторник, 17 ноября 2026 года, жители поселков Качево и Мордасово останутся без электроснабжения в связи с проведением неотложных ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».
Работы будут проводиться специалистами ПАО «Россети Центр и Приволжье». Подача электроэнергии будет временно ограничена в период с 09:00 до 16:00.
В зону отключения попадут следующие адреса:
- Качево поселок, 1, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 53б, 54;
- Мордасово, 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43Б, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58.