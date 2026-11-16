В двух посёлках Рязани 17 ноября отключат свет

Во вторник, 17 ноября 2026 года, жители поселков Качево и Мордасово останутся без электроснабжения в связи с проведением неотложных ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».

Работы будут проводиться специалистами ПАО «Россети Центр и Приволжье». Подача электроэнергии будет временно ограничена в период с 09:00 до 16:00.

В зону отключения попадут следующие адреса: