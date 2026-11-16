Трамп рассказал, какие темы планирует обсудить с Путиным и Си Цзиньпином

В ноябре 2026 года на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне состоится встреча президентов России, США и Китая. Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут переговоры, на которых обсудят денуклеаризацию, Иран и Украину, сообщает «Газета.Ru».

О своих ожиданиях от предстоящей встречи американский лидер рассказал в эфире телеканала C-Span. По словам Дональда Трампа, текущая ситуация вокруг Ирана выглядит благоприятно, однако этот пункт все равно будет включен в повестку.

«Ситуация с Ираном у нас очень хорошая, но мы немного поговорим об Иране. Мы поговорим о моей любимой теме — Украине», — подчеркнул Трамп.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, Китай выступает против включения российско-украинского конфликта в повестку трехстороннего формата. В МИД КНР убеждены, что вопросы урегулирования должны обсуждаться исключительно в двустороннем ключе — напрямую между Москвой и Вашингтоном.

Помимо геополитических кризисов, лидеры трех держав сосредоточатся на вопросах стратегической стабильности. Вашингтон планирует продвигать идею заключения нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями с участием России и Китая.

Как отмечает издание South China Morning Post, кулуарно стороны могут затронуть и технологические риски. В частности, ожидается обсуждение возможных международных ограничений на внедрение систем искусственного интеллекта в цепи управления и запуска ядерного арсенала.